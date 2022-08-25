Жителю Кубани дали 14 лет тюрьмы за растление двух малолетних девочек

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор жителю Успенского района за растление двух малолетних девочек. Мужчине дали 14 лет тюрьмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в июне 2021 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, осужденный находился в гостях у знакомых в одном из сел района. Оставшись наедине с двумя сестрами, которым тогда не исполнилось 12 лет, он совершил действия против половой неприкосновенности девочек. За это он пообещал подарить им дорогой телефон.

Позже одна из девочек рассказал обо всем подруге. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем взрослым.

- В суде мужчина не признал вину, однако она подтверждена показаниями свидетелей и другими собранными доказательствами. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на 1,5 года и лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанными с работой с детьми на 10 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.