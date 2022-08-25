В университет Майкопа заявки на поступление подали более 100 иностранцев

На данный момент в МГТУ обучается 1305 иностранных студентов. Фото: пресс-служба МГТУ

В Майкопский государственный технологический университет на поступление подали более 100 иностранцев. На данный момент в МГТУ обучается 1305 иностранных студентов.

- Всего в МГТУ сейчас проходят обучение студенты из 45 стран мира, в том числе из стран Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, - рассказали в пресс-службе МГТУ. - Ежегодно около сотни иностранных кандидатов поступают в университет по направлению Министерства науки и высшего образования РФ в рамках квоты на все уровни обучения, включая курс довузовской подготовки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», майкопский вуз ведет активную работу с зарубежными образовательными организациями. В прошлом году успешно были открыты представительства МГТУ в Сирии и Ливане. На их базе студенты могут изучать русский язык.