Проект «Поколение М» помог исполнить мечту парня из Краснодара

Из нескольких сотен талантливых подростков из Краснодарского края и Ростовской области в финал было отобрано 11 потенциальных абитуриентов.

Отборочные испытания онлайн для желающих поступить в ГИТИС проходили в мае этого года в рамках проекта «Поколение М» организованного компанией МТС. Участников оценивала комиссия вуза. Из нескольких сотен талантливых подростков из Краснодарского края и Ростовской области в финал было отобрано 11 потенциальных абитуриентов. Они и отправились в Москву для прохождения дальнейших испытаний. Ардалиону Истомину удалось доказать, что он достоин учебы в главном театральном институте страны.

- Я с детства мечтал о кино и актерской карьере. Но, наверное, сам не решился бы ехать поступать в столицу. Тот факт, что я смог прямо в Краснодаре показать себя, услышать объективную оценку своих способностей от профессионалов, буквально окрылил меня. Когда я понял, что в числе лучших, сразу осознал, что такой шанс упустить нельзя. Я действительно очень благодарен «Поколению М», что проект взял меня буквально за руку и провел через все испытания к моей цели, - говорит Ардалион Истомин, студент актерского факультета ГИТИСа.

Еще один краснодарский участник проекта - Игорь Козлов - отлично показал себя на первом туре конкурса и, несмотря на то, что не стал студентом ГИТИСа, был замечен представителями театрального института им. Б. Щукина. И приглашен на обучение.

- В Краснодарском крае много талантов, и история Ардалиона – иллюстрация того, как наш проект помогает таким ребятам. Осенью стартует новый сезон «Поколения М», мы ждем новых звезд на нашей творческой площадке и обещаем, что дальше будет еще интересней и круче, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.