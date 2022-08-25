Летние лагеря Адыгеи посетили около 22,5 тысячи детей

В республике завершилась летняя оздоровительная кампания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее подводят итоги лета перед новым учебным годом. В республике завершилась летняя оздоровительная кампания.

- По итогам четырех смен летней оздоровительной кампании оздоровительный эффект составил более 96%, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Почти 22,5 тысячи детей были охвачены всеми формами отдыха и оздоровления.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент республика вошла в число пилотных регионов России, оказывающих госуслуги в сфере туризма. Более тысячи детей из различных районов Адыгеи смогут получить сертификаты на отдых в региональных туристских организациях.