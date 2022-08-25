Региональный Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг клещевой активности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Майкоп стал лидером по числу пострадавших от клещей в Адыгее. Региональный Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг клещевой активности.

- По еженедельным данным, укусы зарегистрированы на всех 9 административных территориях республики. Наибольшее число укусов зафиксировано на территориях Майкопа и Майкопского района, что составило 84,9% от общего количества укусов, - сообщили в Роспотребнадзоре Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории республики проведены обработки от клещей. Всего запланировано провести профилактику на 6500 га земли.