Глава города проверил строительство и реконструкцию мостов в Центральном районе Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мост через реку Сочи планируют реконструировать к маю 2023 года. Объекты Центрального района во время рабочего обхода осмотрел мэр Алексей Копайгородский.

Так, мост в районе парка «Ривьера» признали аварийным и закрыли на время ремонта. В настоящее время подготавливается проект для реконструкции – завершить работы планируют уже в следующем году.

Продолжается ремонт моста в районе Центрального рынка. Устаревший деревянный настил заменят на новый, окрасят металлические конструкции и арки и отремонтируют ступени. Уточняется, что договор с подрядчиком рассчитан до конца ноября, но работы идут с опережением сроков.

Кроме того, продолжается строительство 50-метрового моста «Волшебный лист» в 150 тонн в рамках концепции «Две реки – одно море». Сейчас на заводе в Санкт-Петербурге изготавливают и красят металлоконструкции для транспортировки в Сочи. Монтировать их начнут уже в сентябре – в городе готовят площадку для сборки и монтажа. Завершить строительство планируют во второй половине 2023 года.

- Это важные сооружения, закрытие которых приносит неудобства пешеходам. Но вопрос безопасности всегда в приоритете, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем жителей и гостей города. Работы проведем качественно и в максимально короткие сроки, - отметил Алексей Копайгородский.