Вторая за день авария в Центральном округе Краснодара оставила без света восемь улиц

На месте работает аварийная бригада

В Центральном округе Краснодара произошла вторая за день энергоавария. Из-за поломки без света остались жители восьми улиц. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Володарского, Северной, Корницкого, Промышленной. Временно обесточило и жителей улиц Ломоносова, Кутузова, Садовой и Костылева.

На месте поломки уже работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Центральном округе Краснодара из-за аварии без света остались пять улиц.