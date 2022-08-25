В Адыгее за полгода зарегистрировано 927 браков Фото: Иван Макеев

В Адыгее с начала года зарегистрировано 927 браков. Разводов на территории республики за этот период зафиксировано на 43 меньше.

- Среди зарегистрировавших брак до 18 лет (включительно) - пять женихов и 44 невесты; старше 50 лет – 100 женихов и 72 невесты, - рассказали в Росстате. - А если говорить о парах, то 11 пар с возрастом жениха и невесты менее 20 лет, 62 пары с возрастом жениха и невесты более 50 лет.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в сравнении с тем же периодом прошлого года, в республике количество браков увеличилось на 80. Однако число разводов также стало больше - на 62.