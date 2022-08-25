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Общество25 августа 2022 14:31

Суд обязал производителя косметики в Сочи освободить арендованные земельные участки

Адлерский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ
Светлана ОВДЕЙ
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ Фото из архива КП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ Фото из архива КП

Адлерский районный суд обязал производителя косметики в Сочи освободить арендованные земельные участки. Иск генпрокуратуры РФ удовлетворен, однако в компании планируют обжаловать решение, сообщает «Ъ»-Кубань.

Всего ведомство подало иск на 140 хозяйств, в том числе на производителя чая в Адлерском районе, арендовавшего в 2009 году на 49 лет земли для сельхозиспользования. Предприятие, в свою очередь, начало сдавать в субаренду неиспользуемые участки. Один из них площадью почти семь гектаров арендовал основатель бренда косметики.

По решению прокуратуры, первый правообладатель использовал участок не по назначению. В связи с этим договоры аренды судом признали ничтожными, а участки у компании постановили изъять.

Уточняется, что решение суда вступит в силу в течение 30 дней. Но основатели компании не согласны с решением суда и планируют обжаловать его.

- Представители прокуратуры обещали связаться и обсудить перезаключение договоров аренды после вступления решения в законную силу. Надеемся, что сегодняшнее решение суда - ошибка системы ввиду недостаточно глубокого изучения материалов дела из-за большого количества участников, - сказали основатели бренда.