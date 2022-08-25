Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ Фото из архива КП

Адлерский районный суд обязал производителя косметики в Сочи освободить арендованные земельные участки. Иск генпрокуратуры РФ удовлетворен, однако в компании планируют обжаловать решение, сообщает «Ъ»-Кубань.

Всего ведомство подало иск на 140 хозяйств, в том числе на производителя чая в Адлерском районе, арендовавшего в 2009 году на 49 лет земли для сельхозиспользования. Предприятие, в свою очередь, начало сдавать в субаренду неиспользуемые участки. Один из них площадью почти семь гектаров арендовал основатель бренда косметики.

По решению прокуратуры, первый правообладатель использовал участок не по назначению. В связи с этим договоры аренды судом признали ничтожными, а участки у компании постановили изъять.

Уточняется, что решение суда вступит в силу в течение 30 дней. Но основатели компании не согласны с решением суда и планируют обжаловать его.

- Представители прокуратуры обещали связаться и обсудить перезаключение договоров аренды после вступления решения в законную силу. Надеемся, что сегодняшнее решение суда - ошибка системы ввиду недостаточно глубокого изучения материалов дела из-за большого количества участников, - сказали основатели бренда.