«Ласточка» будет отправляться из аэропорта Сочи в 04:46 Фото: Иван ВИСЛОВ

Маршрут одной «Ласточки» из аэропорта Сочи продлили до Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Так, с 25 августа пассажиры могут добраться в краевой центр на «Ласточке» №801/802 Адлер - Краснодар. Она будет отправляться из аэропорта Сочи в 04:46, всего путь займет около 5,5 часа. Обратно «Ласточка» прибудет на курорт в 00:34 следующих суток.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что с 1 августа маршрут «Ласточки» из аэропорта Сочи продлили в Анапу.