Отметки падают. Море на курортах Краснодарского края остыло

В Геленджике и Сочи море прогрелось до 27 градусов Фото: Олег УМАРОВ

В Геленджике и Сочи 25 августа понизилась температура моря. Вода по сравнению с отметками предыдущего дня остыла на один градус – до +27. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воды опустилась и в Новороссийске – термометры показали 26 градусов вместо 27. На два градуса море остыло в Анапе – накануне показатель достигал +27. 25 августа температура воды составила на курорте 25 градусов тепла. В Туапсе отметка не изменилась - +27.

Остыло и Азовское море – на два градуса опустилась температура воды в Ейске и на один – в Приморско-Ахтарске. Здесь столбики термометров достигли +24. Аналогичная температура воды 25 августа зафиксирована в Темрюке.