13 дзюдоистов завоевали восемь медалей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Всероссийской спартакиаде. Соревнования проводились в Казани с 22 по 25 августа. Представляли сборную Краснодарского края 13 атлетов.

- Поздравляю кубанских спортсменов с достойным выступлением на Всероссийской спартакиаде. Они выступали среди сильнейших дзюдоистов страны, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

Уточняется, что всего в соревнованиях приняли участие 345 дзюдоистов из 54 регионов страны. По итогам турнира атлеты из Краснодарского края завоевали 1 золотую, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Победителем в весовой категории 66 килограмм стал Исмаил Мисиров. Второе место занял Абрек Нагучев. Аюб Блиев завоевал серебро среди спортсменов в весе 60 килограмм. Анастасия Гончарова, Казбек Нагучев, Екатерина Валькова, Дарья Владимирова и Валерий Ендовицкий стали обладателями бронзовых медалей.