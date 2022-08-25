Александр Иванович Бастрыкин. Фото: Информационный центр СК России.

На Кубани ребенку-инвалиду выдали необходимые лекарства после обращения к главе СК России. Мама мальчика обратилась к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину через телеграм-канал информационного центра.

- Женщина рассказала, что ее малолетний сын является инвалидом в связи с заболеванием муковисцидозом. Он нуждается в приеме определенных лекарств, но ему выдаются аналоги. От этих препаратов у ребенка возникает сильное побочное действие, - сообщили в информационном центре СК России.

Уточняется, что ход рассмотрения обращения глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства с последующим докладом о его результатах.

В результате принятых мер мальчика обеспечили необходимыми медикаментами.