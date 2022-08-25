Опрос: половина мам и пап хотят награду за успехи ребенка в учебе

Большинство родителей (77%) Краснодара помогают своим детям по учебе, следует из исследования* ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research. Чаще всего учебными делами ребенка занимаются мамы (36%), папы (25%), а также бабушки и дедушки (10%).

Чтобы мотивировать детей улучшить результаты учебы, 38% родителей делают уроки вместе с детьми. Четверть мам и пап общаются с учителями по поводу учебы своего ребенка. 24% хвалят детей за успехи и дарят подарки, а 22% нанимают репетиторов. И лишь 14% ругают за неудачи – например, плохие оценки.

Большинство родителей (64%) полагают, что то, как учится ребенок – это их заслуга. При этом для 43% важно, чтобы другие люди замечали причастность родителя к успехам детей на учебе.

Половина мам и пап считают, что родители заслуживают поощрение и награду за успехи своего ребенка в учебе. 40% опрошенных стали бы тщательнее следить за успехами ребенка, если бы знали, что их за это наградят.

Чаще всего родители хотят получать благодарность от детей (25%) и золотую медаль ребенка при окончании школы (24%). Каждый пятый опрошенный хотел бы услышать похвалу от учителей или директора школы, а для 18% важна благодарственная грамота.

Абсолютное большинство опрошенных родителей (68%) готовы поощрять своего ребенка дорогими подарками за хорошую учебу. Чаще всего мамы и папы покупают детям технику, одежду и обувь, а также ювелирные украшения.

По данным Аналитического центра SOKOLOV, средний чек на ювелирные изделия для детей за первые шесть месяцев 2022 года составил 2 585 рублей. Россияне приобретают детям серьги (65%), ложки (8%), кольца (8%), браслеты (6%), подвески (6%) и погремушки (2%). Большинство россиян покупают для детей украшения из серебра (85%) и только 15% – из золота. Чаще всего это ювелирные изделия без вставок (65%) или с вставкой из фианита (34%). Больше всех баловать детей ювелирными украшениями любят мамы и папы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ попали родители из Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Тюмени и Ростова-на-Дону.