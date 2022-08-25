В больнице заведующий отделения занимал должность не по своей специальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее главному врачу назначили штраф за злоупотребление должностными полномочиями. Мужчина назначил одного из своих сотрудников на дополнительную должность без соответствующего сертификата и знаний в этой области.

- Осужденному было известно об отсутствии у заведующего одного из стационарных отделений сертификата и соответствующих познаний по специальности «Урология» и «Акушерство и гинекология». В декабре 2016 года главврач издал приказ о разрешении заведующему отделением совмещать должности врача-уролога и врача-акушера-гинеколога с основной должностью, - сообщили в СУ СК РФ по Республике Адыгея.

В результате этому сотруднику необоснованно выплачивали более высокую зарплату за совмещение ставок. Это происходило с января 2017 года по март 2021 года. Общая сумма составила более 164 тысяч рублей.