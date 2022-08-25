В Тахтамукайском районе Адыгеи произошло массовое ДТП. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

В массовой аварии под Краснодаром пострадали три человека. ДТП произошло возле дамбы Шапсугского водохранилища в Тахтамукайском районе Адыгеи.

- 27-летний житель Краснодара находился за рулем Lada Granta. Он выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилями Chevrolet Niva и Toyota, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили три человека. Это водитель Lada Granta, 32-летний водитель и 53-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Они оба являются жителями Краснодарского края.

На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.