АО «Черномортранснефть» отметила 55-летие. Фото: АО «Черномортранснефть»

В Новороссийске отметили 55-летие АО «Черномортранснефть». В честь этого состоялось торжественное открытие нового современного офиса компании.

АО «Черномортранснефть» является крупнейшей дочерней компанией «Транснефти» на юге России. Для Краснодарского края это одно из системообразующих предприятий.

Как отметил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, южная «дочка» корпорации всегда была на особом счету. Сегодня коллектив «Черномортранснефти» продолжает демонстрировать очень высокие результаты работы, благодаря чему обеспечивается надежное функционирование и развитие инфраструктуры нефтеперевалки на Юге России.

Генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко сообщил, что с момента своего образования, как и сегодня, перед коллективом «Черномортранснефти» ставились сложные задачи. Он поблагодарил ветеранов компании и сказал, что благодаря их ежедневному кропотливому труду за долгие годы был создан надежный фундамент современного развития.

Уточняется, что Николай Токарев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев символично активировали электронные ключи на входе в офис. Также они оставили пожелания работникам «Черномортранснефти» в интерактивной книге.

Кроме того, для гостей провели экскурсию по новому зданию. В частности, они посетили диспетчерский пункт, где вскоре будет вестись управление всеми магистральными трубопроводами АО «Черномортранснефть».

Также в церемонии открытия нового офиса компании приняли участие вице-президенты ПАО «Транснефть» Сергей Шоцкий и Борис Король, генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко, глава администрации МО Новороссийска Андрей Кравченко, коллектив и ветераны акционерного общества.