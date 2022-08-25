В Сочи водитель маршрутки ездил пьяным и без прав. Фото: Госавтоинспекция Сочи.

Полиция Сочи остановила пьяного водителя маршрутки без прав. Инцидент произошел в Центральном районе курорта во время профилактического мероприятия «Автобус».

- Водитель имел признаки опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

Проверка показала, что мужчину уже лишали водительского удостоверения за вождение в пьяном виде, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УВД по Сочи.

Уточняется, что в отношении мужчины составлено два административных протокола. Первый, за вождение лицом, лишенным права управления транспортными средствами. Второй – за управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

На данный момент водителю грозит лишение свободы сроком до 2 лет.