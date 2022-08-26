27 и 28 августа пройдет небольшой дождь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Кубани в последние выходные лета пройдут дожди и грозы. В отдельных районах края 27 и 28 августа ожидаются кратковременные осадки. В основном они пройдут в дневные и вечерние часы.

- В Туапсинском районе дождь с грозой ожидается утром в воскресенье 28 августа. На небе будет переменная облачность. Сохранятся порывы восточного ветра в отдельных районах до 15-20 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Температура воздуха останется на высоких отметках. Днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов. В горах до +30 градусов, а на Черноморском побережье до +34 градусов.

Ночью на Черноморском побережье температура воздуха также останется на высоких значениях – до + 26 градусов.