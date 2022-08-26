Родителям детей ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей по поручению Президента России Владимира Путина направят по 10 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Адыгеи позитивно относятся к единовременной выплате на ребенка из Донбасса. Родителям детей по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина направят на подготовку к школе по 10 тысяч рублей.

- Разовое пособие предназначено для детей от шести до 18 лет, которые сядут за парты в школах на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей не позднее 15 сентября, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жители региона поддержали данную инициативу. А также отнеслись к ней с пониманием и сопереживанием.

- Наша страна всегда славилась тем, что помогала людям, оказавшимся в беде. Я и как педагог, и как мама искренне рада, что благодаря выплате родители этих регионов смогут купить ребятам все необходимое для учебы, - рассказала учитель английского языка Образовательного центра №1 Майкопского района Надежда Бородкина.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в республике семьи могут получить выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. Новая мера поддержки действует в Адыгее с 2022 года.