Анна Минькова проверила подготовку школ Краснодара к новому учебному году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

До нового учебного года осталось меньше недели. Приготовления в учебных заведениях идут полным ходом. Готовность двух школ Краснодара проверила вице-губернатор Анна Минькова.

- Заместитель главы посетила гимназию № 88 на улице Сормовской и школу № 57 на улице Шевченко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В гимназии заменили электропроводку, а в школе капитально отремонтировали пищеблок, закупили новую мебель, компьютерную технику и оборудование в классы биологии и химии.

- В целом на капремонт школ направили почти 3 млрд рублей. 41 школу модернизируем по федеральной программе, а ещё порядка 800 объектов образования (и школы, и детские сады) получили средства на частичные ремонты, - написала Минькова в Telegram-канале.