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Общество26 августа 2022 5:11

Погода в Адыгее 26 августа 2022: в республике жаркий день

В Адыгее 26 августа синоптики обещают солнце и небольшие осадки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 26 августа 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 26 августа 2022

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 26 августа 2022 года.

В Майкопе 26 августа первая половина дня ожидается жаркой. Максимальная температура воздуха +31°C. Жителей настигнет палящее солнце. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Во второй половине в республиканской столице пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +21°C. Ветер восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет ясной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.