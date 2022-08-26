Погода в Адыгее 26 августа 2022: в республике жаркий день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 26 августа 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 26 августа 2022 года.

В Майкопе 26 августа первая половина дня ожидается жаркой. Максимальная температура воздуха +31°C. Жителей настигнет палящее солнце. Ветер северо-восточный, 1 м/с. Во второй половине в республиканской столице пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +21°C. Ветер восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет ясной, без осадков. В светлое время суток температура воздуха повысится до +30°C. Ветер северный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +1°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.