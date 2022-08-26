Новую дамбу вместо разрушенного Федоровского гидроузла начнут проектировать в 2023 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проектировать новую дамбу вместо разрушенного Федоровского гидроузла начнут в 2023 году.

- На данный момент рассматривается несколько вариантов строительства гидроузла. Экспертиза и проект будет изготавливаться в 2023 году, - цитирует исполнительного директора ассоциации «Национальный южный рисовый союз» Михаила Радченко РБК.

Новый капитальный объект планируют возвести к 2024-2025 году.

Ранее сообщалось, что Федоровский гидроузел обрушился при реконструкции. Сейчас на его месте построили временную дамбу. На эти цели выделили более 400 млн рублей.