Троих телефонных мошенников осудили в Сочи за кражу 15 млн рублей

Мошенники представлялись сотрудниками банка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи суд приговорил троих жителей Краснодарского края и Новосибирской области. Мужчин признали виновными по статье “Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особом крупном размере”.

По данным следствия, 22 марта 2021 года обвиняемые получили информацию о клиенте одного из банков. Мужчины звонили на номер потерпевшего и представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов.

- Они сообщили несоответствующие действительности заведомо ложные сведения о попытке хищения злоумышленниками с банковского счета потерпевшего личных денежных средств на банковский счет неизвестной ему организации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге потерпевший перечислил мошенникам около 15 млн рублей. Мужчина был введен в заблуждение и думал, что таким образом сохранит свои деньги.

Суд приговорил мошенников от 3 лет 4 месяцев до 5,5 года тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.