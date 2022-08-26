Житель Кубани надругался над девочками 9 и 10 лет, пообещав им iPhone

Приговор не вступил в законную силу

На Кубани 40-летнего жителя Успенского района признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности двух сестер. В момент, когда мужчина надругался над девочками, им было 9 и 10 лет.

- В начале июня 2021 года мужчина находился в гостях у знакомых в одном из сел Успенского района. В тот момент, когда родителей не было дома, 40-летний местный житель совершил преступление против половой неприкосновенности малолетних, пообещав им взамен подарить iPhone, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правда вскрылась после того, как одна из девочек проболталась подруге. А та, в свою очередь, рассказала взрослым.

В суде мужчина вину не признал.

- Мужчине назначено 14 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. И 10 лет он не может занимать должности, связанные с работой с детьми, - пояснили в Объединенной пресс-службе судов Кубани.