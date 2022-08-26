Правительство России утвердило распределение дополнительного финансирования среди регионов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Адыгея на поддержку многодетных семей получила дополнительно 26 млн рублей. Правительство России утвердило распределение финансирования среди регионов из федерального бюджета.

- Адыгее на эти цели дополнительно направлено 26 241,9 тысячи рублей. В результате на этот год объем федеральной субсидии республике на осуществление ежемесячных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, увеличен до 299 539,5 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

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