В республике уделяют особое внимание мерам поддержки предпринимательства Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее на получение грантов «Агростартап» подали 79 заявок. В республике уделяют особое внимание мерам поддержки предпринимательства.

- В 2022 году победителями конкурса признаны 43 участника (на 15 человек больше, чем в прошлом году), - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи. - В числе получателей гранта - девять проектов животноводческого направления, 16 проектов по развитию производства ягодных культур, 14 проектов по производству зерновых и масличных культур, четыре проекта по развитию овощеводства и картофелеводства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», общий объем грантовой поддержки составил 73 млн рублей. В то время как в 2021 году на это выделили 45 млн рублей. Выделенные средства были получены победителями в первом полугодии текущего года.