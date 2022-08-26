Полиция устанавливает личности участников массовой драки в парке «Краснодар»

Скриншот с видео

Накануне вечером в парке «Краснодар», или, как говорят в народе, парке Галицкого, произошла массовая драка молодых парней, которую запечатлели на видео. По словам очевидцев, мужчины стали размахивать кулаками из-за девушки.

- Драка началась из-за девушки, которую не поделили два парня. Потасовка закончилась до приезда полиции, - говорится в описании под видео.

На кадрах видно, что в драке были замешаны не менее трех человек. Полиция проводит проверку.

- Сообщений в полицию по данному факту не поступало. Вместе с тем, на основании видеозаписи назначена проверка, устанавливаются личности участников конфликта, их действиям будет дана правовая оценка, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.