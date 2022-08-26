В Адыгее за август пять раз крали имущество из строящихся частных домов

Чаще всего грабители воруют электроинструменты, находящиеся долгое время без присмотра на объектах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгеи за август пять раз крали имущество из строящихся частных домов. Чаще всего грабители воруют электроинструменты, находящиеся долгое время без присмотра на объектах.

- Один из инцидентов произошел в Адыгейске. Там похититель вынес из хозяйственной постройки целый ряд строительных электроприборов. Об этом стражам правопорядка сообщил 76-летний хозяин домовладения. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Два аналогичных случая зафиксировали в Тахтамукайском районе республики. Одного из грабителей удалось задержать по горячим следам и изъять похищенное. Им оказался 32-летний житель Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сразу в двух кражах строительного оборудования был замечен 36-летний житель Майкопского района. Мужчина ранее имел судимость.