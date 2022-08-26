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Общество26 августа 2022 6:36

В Адыгее за август пять раз крали имущество из строящихся частных домов

Сотрудники МВД призывают не оставлять территории без присмотра на длительное время
Валерия ГОДОВНИКОВА
Чаще всего грабители воруют электроинструменты, находящиеся долгое время без присмотра на объектах

Чаще всего грабители воруют электроинструменты, находящиеся долгое время без присмотра на объектах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгеи за август пять раз крали имущество из строящихся частных домов. Чаще всего грабители воруют электроинструменты, находящиеся долгое время без присмотра на объектах.

- Один из инцидентов произошел в Адыгейске. Там похититель вынес из хозяйственной постройки целый ряд строительных электроприборов. Об этом стражам правопорядка сообщил 76-летний хозяин домовладения. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Два аналогичных случая зафиксировали в Тахтамукайском районе республики. Одного из грабителей удалось задержать по горячим следам и изъять похищенное. Им оказался 32-летний житель Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сразу в двух кражах строительного оборудования был замечен 36-летний житель Майкопского района. Мужчина ранее имел судимость.