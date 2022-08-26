В Динском районе сотрудники ДПС сопроводили беременную женщину в больницу

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В станице Динской к сотрудникам ГИБДД обратился водитель. Мужчина попросил сопроводить до больницы, так как его беременной жене стало плохо.

- К сотрудникам ДПС по Динскому району, которые находились на маршруте патрулирования на пересечении улиц Комсомольской и Пролетарской, за помощью обратился местный житель. Полицейские Василий Арефьев и старший лейтенант полиции Роман Кудейко, не раздумывая, включили специальные световые и звуковые сигналы на патрульной машине и сопроводили машину к лечебному учреждению, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К врачу беременная женщина попала вовремя. Благодаря полицейским ей оперативно оказали помощь. В настоящее время жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает.