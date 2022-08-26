Вениамин Кондратьев: почти 1 тыс. га молодых садов заложим этой осенью на Кубани

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Садоводство является одной из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства Краснодарского края. Садоводы каждый год повышают урожайность фруктов и ягод. В этом году осенью планируется заложить почти 1 тысячу гектаров молодых садов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

- Основная часть молодых садов пойдет под яблони. Также проходит замена старых садов косточковых — алычи, вишни, черешни, персика, сливы, абрикоса — на более интенсивные и плодоносящие, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Глава края также отметил, что для закладки садов практически полностью используются местные высокопродуктивные сорта. Поэтому в последние годы кратно на Кубани нарастили производство собственных саженцев. В этом году планируется получить их не менее 7 миллионов.