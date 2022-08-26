Оркестр Росгвардии Кубани выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Оркестр кубанской Росгвардии выйдет на Красную площадь. Фото: сайт фестиваля.

С 26 августа по 4 сентября в Москве пройдет ХV фестиваль духовых оркестров силовых ведомств России и зарубежья «Спасская башня». В нем впервые участвует военный оркестр войск национальной гвардии Краснодарского края.

Фестиваль духовых оркестров «Спасская башня» проводится с 2007 года. В 2022 году он соберет на четырех площадках около 20 коллективов из России, Белоруссии, Армении, Египта, Венесуэлы, Индии и Таиланда.

Главной площадкой фестиваля по традиции станет сцена на Красной площади. Вечером 26 августа на главной площади страны выступит оркестр кубанской Росгвардии под управлением его начальника – военного дирижера майора Евгения Сонина.

– История военного оркестра Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю началась в 1963 году. Коллектив является неоднократным участником международных и всероссийских фестивалей: «Фанфары Казани», «На крыльях мира», «Южная столица», «На страже мира», – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства.