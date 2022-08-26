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Общество26 августа 2022 7:25

Продажи туров в Сочи выросли в два раза после старта акции с кешбэком

Программа начала действовать 25 августа
Ангелина НАЗАРЧУК
Акция может закончиться раньше срока.

Акция может закончиться раньше срока.

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи резко повысились продажи туров. Путевки начали покупать в два раза больше. Это связано с тем, что 25 августа начала действовать программа туристического кешбэка на бархатный сезон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Акция действует до конца 10 сентября. А приехать на курорт по кешбэку можно начиная с 1 октября. Стоит отметить, что по данной программе турист может вернуть себе до 20% с поездки.

- Мы рекомендуем туристам, которые присматриваются к покупке тура, не откладывать решение на последний день. Учитывая темпы продаж, акция может снова завершиться досрочно, - заявил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.