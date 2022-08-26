Во время трансляции Юрий Аутлев рассказал о планируемых мероприятиях в честь 100-летия государственности республики Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр культуры Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Во время трансляции Юрий Аутлев рассказал о планируемых мероприятиях в честь 100-летия государственности республики.

- В 2018 году был утвержден План основных мероприятий празднования 100-летия государственности Адыгеи. В том числе были изданы такие книги, как «Блюда из адыгейского сыра: рецепты здоровья и долголетия», «Культурная палитра Адыгеи» и многие другие. В ближайшее время выйдет книга «Государственность Адыгеи: этапы становления и развития», - сообщил Юрий Аутлев.

Также министр культуры рассказал о юбилейной марке, разработанной художником Ульяновским. Новая марка с надписями «100 лет» и «Республика Адыгея» выполнена в цветах флага и герба республики. Ее общий тираж – 23 тысячи экземпляров. Всего в регион доставили 300 юбилейных почтовых блоков.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», запись прямого эфира можно посмотреть на официальной странице министерства культуры на странице "ВКонтакте".