Клиника Эмбрио обновляет эмбриологическую лабораторию

Репродуктология и эмбриология развиваются стремительно. Фото: embryo-ivf.ru

Современная и высокотехнологичная эмбриологическая лаборатория — залог высоких результатов ЭКО в центрах лечения бесплодия. Поэтому клиника ЭКО и репродукции Эмбрио регулярно совершенствует оснащение своей эмбриологической лаборатории.

— Репродуктология и эмбриология развиваются стремительно. Регулярно улучшается оборудование, используемое для проведения ЭКО. И конечно все лучшие новшества мы внедряем в работу нашей клиники, — говорит Ирина Лукошкина, директор клиники ЭКО и репродукции Эмбрио, репродуктолог, к.м.н. — Помимо этого мы обязательно обновляем оборудование, контролируем работу системы вентиляции, ежегодно проводим полный аудит эмбриологической лаборатории. В этом году у нас сразу несколько серьезных обновлений. В первую очередь это Эмбриоскоп+ — уникальный инкубатор c модулем искусственного интеллекта, аналогов которому нет на Юге России. Также в нашей клинике появился ламинарный шкаф со встроенным инкубатором, который необходим для содержания клеток в особом температурном режиме в течение пункции и до этапа оплодотворения. Скоро в нашей лаборатории появится новый инкубатор для проведения стандартного культивирования в программах ЭКО, который поддерживает постоянные оптимальные параметры для сред.

Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио регулярно совершенствует оснащение своей эмбриологической лаборатории. Фото: embryo-ivf.ru

Что еще есть в клинике Эмбрио для сильной эмбриологии:

- современная система очистки и обеззараживания воздуха;

- высокотехнологичные рабочие станции (ламинары), создающие и поддерживающие стерильные условия для работы с клетками;

- микроскопы исследовательского класса с высокоточными микроманипуляторами;

- лазерная система, безопасная для работы с эмбрионами;

- антивибрационные столы для максимально точного проведения манипуляций;

- одношаговые среды для культивирования, обеспечивающие оптимальные и безопасные условия для развития эмбрионов;

- планшетные инкубаторы для эмбрионов, создающие максимально комфортные и стабильные условия для эмбрионов;

- криохранилище с системой контроля условий хранения эмбрионов и маркировкой биологического материала.

Конечно, во многом сильная эмбриология — это грамотные и опытные эмбриологи. В клинике Эмбрио работают два специалиста. Заведующая эмбриологической лабораторией Алина Карпенко трудится в клинике с момента ее открытия, стаж специалиста — 15 лет. Ведущий эмбриолог Кирилл Кропмаер — кандидат наук, специалист с большим опытом работы в сфере гинекологии и репродуктологии, 8 лет работает в эмбриологии.

Лицензия № ЛО-23-01-012002 от 31.01.2018

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