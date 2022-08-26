«Агрокомплекс» выпустил новинку вареников

Летом технологи «Агрокомплекса» поработали над ассортиментом вареников. Фото: agrokomplex.ru

Несколько новинок вареников и пельменей этим летом поступили в фирменные магазины «Агрокомплекс Выселковский».

- Наши потребители знают, что из полуфабрикатов «Агрокомплекса» получается быстрый и вкусный ужин. А вареники и пельмени на юге очень любят! Чтобы рацион был разнообразнее, предлагаем попробовать нашу новинку - вареники с картофелем и грибами. Вкусные, сытные, ароматные – такое блюдо понравится многим! В варениках много начинки, хорошо держат форму и не развариваются. Они изготовлены из тонкого, нежного теста с начинкой из картофеля с ароматными грибами. В грибное ассорти входят шампиньоны, шиитаке и белый гриб. Новинку можно уже купить в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» в удобном формате - пакете по 450 граммов и на вес, - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Летом технологи «Агрокомплекса» поработали над ассортиментом вареников, которые стали еще вкуснее. Например, вареники с несладким творогом начали готовить с использованием высококачественного рассыпчатого творога. Этот творог вырабатывается исключительно из свежего молока, полученного от коров с собственных ферм холдинга, на новой линии оборудования роботизированного завода «Сыры Кубани».

Южанам и гостям региона пришлись по вкусу все виды замороженных полуфабрикатов «Агрокомплекса», и все чаще от них поступают запросы на семейный формат упаковки. Поэтому агрохолдинг начал развивать более объемную фасовку: сейчас в 800-граммовых пачках продаются вареники с картофелем, пельмени «Смачные» и «Аппетитные».

- Покупатели нашего магазина часто оставляют хвалебные отзывы о варениках бренда «Агрокомплекс Выселковский», за месяц я продаю их более 300 пачек. Люди говорят, что они идеально сочетаются с выселковской сметаной и сливочным маслом. Качество подтверждают и мои домочадцы: наварят вареников и ждут меня за столом после долгого трудового дня, всегда едим их с удовольствием, - рассказала Татьяна Миронова управляющая магазином «Агрокомплекс Выселковский» в Краснодаре на ул. Репина 40/1.