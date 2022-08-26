В Краснодаре за пропавшую кошку предлагают вознаграждение в 100 тысяч рублей

Фото: t.me/krasnodach

В Краснодаре в одном из частных домов пропала черная кошка. Владелица объявила вознаграждение за поимку животного. Женщина пообещала 100 тысяч рублей тому, кто найдет ее кошку.

- Черная кошка пропала в садовом товариществе «Аэропорт» на Ростовском шоссе. Особая примета - длина хвоста, он без кончика, чуть-чуть короче обычного. Сама она небольшого размера, а сейчас, возможно, еще и исхудавшая, - сообщила местная жительница в соцсетях.

Кроме этого, хозяйка кошки добавила, что деньгами не ограничится, если ее любимицу найдут. Дополнила объявление краснодарка телефоном для обратной связи: 8-902-561-10-33.