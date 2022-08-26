На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1969 человек, в том числе 110 детей

На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1969 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 110 детей, самому младшему из которых 1,5 месяца. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре заболели 768 человек, в Сочи – 195, в Новороссийске – 145, в Анапе – 63. 61 новый случай зарегистрирован в Ейском районе, 55 - в Армавире, 38 - в Тимашевском муниципалитете. По 37 пациентов прибавилось в Тихорецком и Туапсинском районах, 35 – в Северском, по 33 – в Горячем Ключе и Динском районе.

В Кавказском муниципалитете COVID-19 подтвердился у 29 человек, в Тбилисском – 28, в Красноармейском - 26, в Выселковском – 25, в Каневском и Павловском – по 24, в Геленджике и Приморско-Ахтарском районе – по 22, в Усть-Лабинском – 19. По 18 новых положительных результатов получено в Апшеронском, Кореновском, Кущевском и Мостовском районах, по 17 - в Калининском и Славянском, 16 – в Крыловском, по 13 – в Белоглинском, Гулькевичском и Крымском, по 12 – в Брюховецком и Темрюкском.

- В Лабинском и Ленинградском муниципалитетах по 11 инфицированных, в Щербиновском – 8, в Новопокровском и Староминском – по 7, в Курганинском и Успенском – по 5. 4 жителя заразились в Новокубанском районе, по 3 – в Абинском и Отрадненском, 1 – в Белореченском, - сообщает региональный оперштаб.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов.