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Здоровье26 августа 2022 8:16

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1969 человек, в том числе 110 детей

Самому младшему пациенту 1,5 месяца
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются пять пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1969 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 110 детей, самому младшему из которых 1,5 месяца. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре заболели 768 человек, в Сочи – 195, в Новороссийске – 145, в Анапе – 63. 61 новый случай зарегистрирован в Ейском районе, 55 - в Армавире, 38 - в Тимашевском муниципалитете. По 37 пациентов прибавилось в Тихорецком и Туапсинском районах, 35 – в Северском, по 33 – в Горячем Ключе и Динском районе.

В Кавказском муниципалитете COVID-19 подтвердился у 29 человек, в Тбилисском – 28, в Красноармейском - 26, в Выселковском – 25, в Каневском и Павловском – по 24, в Геленджике и Приморско-Ахтарском районе – по 22, в Усть-Лабинском – 19. По 18 новых положительных результатов получено в Апшеронском, Кореновском, Кущевском и Мостовском районах, по 17 - в Калининском и Славянском, 16 – в Крыловском, по 13 – в Белоглинском, Гулькевичском и Крымском, по 12 – в Брюховецком и Темрюкском.

- В Лабинском и Ленинградском муниципалитетах по 11 инфицированных, в Щербиновском – 8, в Новопокровском и Староминском – по 7, в Курганинском и Успенском – по 5. 4 жителя заразились в Новокубанском районе, по 3 – в Абинском и Отрадненском, 1 – в Белореченском, - сообщает региональный оперштаб.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов.