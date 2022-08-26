Полиция Адыгеи задержала автомобиль с крупной партией героина и метадона

После проверки экспертов-криминалистов выяснилось, что в свертках находилось почти 25 граммов героина и более 14 граммов метадона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали в Адыгее автомобиль, в котором хранилось 120 пакетиков с запрещенными веществами.

- Для задержания подозреваемых наркополицейские разработали и провели специальную операцию. Автомобиль, на котором передвигались курьеры, стражи правопорядка остановили в одном из микрорайонов Майкопа. При осмотре иномарки сотрудники УНК обнаружили тайник, в котором хранилось 120 пакетиков с неизвестным порошком, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

После проверки экспертов-криминалистов выяснилось, что в свертках находилось почти 25 граммов героина и более 14 граммов метадона. Задержанные полицейскими трое граждан одного из государств ближнего зарубежья собирались распространять наркотики через закладки. За один день злоумышленники могли сделать более 100 тайников, однако их планы пресекла полиция. Мужчины находятся в изоляторе временного содержания.