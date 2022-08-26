Документы будут принимать с 15 сентября по 14 октября

В Краснодаре объявили конкурс на должность нового мэра. Главу краевого центра выберут в ноябре. Решение приняли на внеочередном заседании депутаты городской думы.

Документы на участие в конкурсе будут принимать с 15 сентября по 14 октября. А сам конкурс состоится 8 ноября.

Избирать главу краевого центра будет сформированная конкурсная комиссия. В ее состав войдут председатель городской думы Вера Галушко, заместитель председателя Галина Ермакова, начальник юридического отдела городской думы Кирилл Перцев и председатель общественной палаты Краснодара Юрий Ткаченко. Четырех членов комиссии также назначит глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, 19 августа депутаты единогласно приняли отставку мэра Андрея Алексеенко. Глава Краснодара подал заявление о снятии с себя полномочий. Теперь Андрей Алексеенко возглавит кабмин в Харьковской области.