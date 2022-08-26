В Сочи на Мамайском перевале изменили схему движения

Изменилась схема движения. Фото: администрация Сочи

В Сочи на Мамайском перевале в ночь на 26 августа была изменена схема движения. Дорожники нанесли здесь временную разметку. В первую очередь было увеличено количество полос до двух на правой стороне дороги в сторону Джубги.

- Кроме того, удлинена переходно-скоростная полоса. Эти меры должны повысить пропускную способность участка и разгрузить перекресток на Мамайском перевале, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, временная схема движения действует до конца курортного сезона. Возможно, новая разметка станет постоянной, если принятые меры окажутся эффективными.