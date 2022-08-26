Закрытыми остаются 11 аэропортов юга России

Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика остаются закрытыми до 4 сентября. О продлении режима ограничения полетов на юге России сообщили в Росавиации.

Всего закрытыми остаются 11 воздушных гаваней - Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Напомним, ограничение введено для безопасности в связи с проведением спецоперации.

В штатном режиме продолжает работу воздушная гавань Сочи. Пассажиров также принимают ближайшие аэропорты в Ставрополе и Минеральных Водах.

Все изменения, в том числе возможное продление закрытия аэропортов после 4 сентября, публикуются на официальных сайтах воздушных гаваней и в соцсетях.