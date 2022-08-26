В Анапе запретили купаться в море на матрасах

Отдыхающих просят соблюдать меры безопасности Фото из архива КП

В Анапе временно запретили купаться в море на матрасах. На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за усиления ветра также запрещено выходить в море на катамаранах.

- Соблюдайте меры личной безопасности, усильте контроль за детьми, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, - напомнили жителям и гостям курорта в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в последние выходные лета в регионе пройдут дожди с грозами. По прогнозам, 27 и 28 августа порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.