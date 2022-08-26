Суд закрыл частную школу без лицензии в Сочи

Частную школу закрыли. Фото: прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Сочи провела проверку в частной школе “Альфа Гений”. Учебное заведение посещали 62 подростка. К слову, большинство из учеников не были прикреплены для прохождения промежуточной аттестации.

- Установлено, что образовательная деятельность для подростков школьного возраста осуществлялась названным учреждением без необходимой лицензии, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, некоторые помещения использовались не по назначению. Например, в школе не было второго эвакуационного выхода. К тому же, на путях эвакуации был линолеум, который мог загореться во время пожара.

Многие работники школы не проходили обучение по пожарной безопасности. Частная организация не смогла предоставить документ, подтверждающий соответствие санитарному законодательству. В классах некоторые лампочки не работали.

Помещение для приготовления еды не имело цехового отделения. В холодильниках хранились продукты, на которых не было каких-либо маркировочных ярлыков. Инвентарь для туалетов не обрабатывался дезинфекционными средствами.

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд о признании деятельности школы незаконной.

- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Деятельность частной школы «Альфа Гений» прекращена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.