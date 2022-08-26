Очевидцы вызвали скорую и полицию Фото из архива КП

В Краснодаре пьяный мужчина напал с ножом на приятеля из ревности к девушке. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Конфликт произошел в многоэтажке поселка 1-е отделение учхоза Кубань. К хозяину квартиры в гости пришел знакомый. Мужчины выпивали, но в какой-то момент дружные посиделки переросли в ссору. Причиной конфликта стала ревность к девушке хозяина. После этого гость ушел, но приятель попросил его вернуться, пояснив это якобы пропажей вещей.

Когда мужчина появился на пороге квартиры, хозяин схватил кухонный нож и один раз ударил им гостя. Скорую и полицию вызвали очевидцы. Пострадавшего мужчину госпитализировали, а 44-летнего подозреваемого задержали и заключили под стражу. На допросе мужчина ни в чем не признался.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.