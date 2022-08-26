В этом году на получение грантов «Агростартап» подали 79 заявок Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурат Кумпилов рассказал о грантовой поддержке аграриев Адыгеи. В этом году на получение грантов «Агростартап» подали 79 заявок.

- Общая сумма грантовой поддержки составила 73 млн рублей. Благодаря «Агростартапу» создано 43 субъекта малого предпринимательства – в два раза больше, чем в прошлом году, - рассказал в своем Telegra- канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - То есть при господдержке аграрии смогли реализовать девять проектов животноводческого направления, 16 проектов по развитию производства ягодных культур, 14 проектов по производству зерновых и масличных культур, четыре проекта по развитию овощеводства и картофелеводства.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», глава региона поручил отслеживать эффективность работы грантовых средств. Они были получены победителями в первом полугодии текущего года.