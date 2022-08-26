Летевший из Сочи в Москву пассажир умер на борту самолета от сердечного приступа

Врачи пытались реанимировать мужчину Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи вечером 25 августа при посадке на борт умер пассажир. Самолет должен был лететь в Москву. Однако после окончания посадки на борту 46-летнему мужчине стало плохо.

- Было принято решение вызвать медперсонал аэропорта курорта на борт воздушного судна. Причина - потеря сознания пассажира, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Медицинский персонал оперативно прибыл на воздушное судно. Врачи пытались реанимировать мужчину, однако все попытки не увенчались успехом. Пассажир умер. Предварительная причина смерти - сердечный приступ.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все пассажиры вернулись в зону ожидания из-за происшествия. Борт вылетел в Жуковский из Сочи в 21:15.