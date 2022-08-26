Четыре детских сада проектируют на Кубани

В 2022 году на Кубани планируют достроить 11 детских садов Фото: Мария ЛЕНЦ

Четыре детских сада проектируют в Краснодарском крае. Новые учреждения построят в Туапсинском, Белореченском и Динском районах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Детский сад на 250 мест появится в поселке Кочетинском Динского района. Специалисты завершают проект, уже в октябре документ получит заключение госэкспертизы. В двухэтажном учреждении оборудуют игровые и спальные комнаты для ясельной, младшей и старшей групп, обеденный зал и помещение для физкультуры, кабинеты психолога и логопеда, медпункт.

В Туапсинском районе детский сад на 140 мест построят в поселке Новомихайловском. Проект подготовят в 2023 году. Кроме игровых и спальных комнат, здесь разместят музыкальный и физкультурно-тренажерный залы, изостудию и творческую лабораторию.

В Туапсе также завершают проект детсада на 150 мест по улице Калараша. Заключение госэкспертизы планируют получить до конца 2022 года.

А в поселке Степном Белореченского района появится детский сад на 80 мест. Здесь разместят четыре группы – по 20 человек каждая. Получить заключение госэкспертизы также планируют до конца года.

Напомним, с 2015 года в Краснодарском крае построили 150 детских садов. В 2022 в регионе планируют завершить 11 учреждений – всего на 2145 мест.