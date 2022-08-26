В Майкопе в День города проведут турнир по баскетболу

В Майкопе 4 сентября пройдет баскетбольный фестиваль Фото: Олег УКЛАДОВ

В Майкопе 4 сентября пройдет баскетбольный фестиваль. Соревнования приурочены ко Дню города.

- «MAYKOP 1x1 FEST» пройдет на баскетбольной площадке «Дружба» по улице Гагарина, 7, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Начало заключительного в летнем сезоне турнира в 9 часов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань»,участники должны быть старше 15 лет. Несовершеннолетним игрокам необходимо прийти с родителями или письменным разрешением на участие. В день соревнований утро начнется с жеребьевки. После чего в 9:30 стартуют игры среди парней и девушек.