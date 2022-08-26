В Геленджике море прогрелось до 28 градусов

26 августа вода в Черном и Азовском морях потеплела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике вновь поднялась температура морской воды. 26 августа на курорте зафиксирована отметка +28, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Высокими остаются показатели в Сочи, Туапсе и Новороссийске. Море здесь прогрелось до 27 и 26 градусов, соответственно. На один градус потеплело море в Анапе – температура воды здесь достигает +26. Однако на курорте усилился отжимной северо-восточный ветер – купаться на матрасах и выходить на катамаранах в море временно запрещено.

На один градус потеплело и Азовское море – в Ейске и Темрюке 26 августа вода прогрелась до +25.